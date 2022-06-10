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В Карелии видеокамеры отслеживают автомобили умерших водителей

Новости. Общество
17:40, 14 Июня 2022
фото: © iStock

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В Госавтоинспекции Петрозаводска объяснили, что пользоваться автомобилем после смерти собственника сразу нельзя, даже если вы внесены в полис ОСАГО.

С 2020 года в ГИБДД организована работа по прекращению регистрации автомобилей, принадлежащих умершим, на основании сведений, поступающих из органов ЗАГС.

Данная процедура выполняется автоматически. Все документы, в том числе свидетельство о регистрации автомобиля, ПТС, полис ОСАГО и КАСКО утрачивают законную силу, а номера машины будут объявлены в розыск.

Передвижение таких автомобилей отслеживают дорожные видеокамеры, а также сотрудники ДПС. При остановке инспектором ГИБДД номера автомобиля и документы изымаются.

За управление автомобилем, у которого прекращена регистрация, предусмотрена административная ответственность. Водителю предусмотрено наказание в виде штрафа 500-800 рублей, а в случае повторного нарушения — 5000 рублей или лишение водительских прав. За просроченный полис ОСАГО, или за его отсутствие, также придется понести административную ответственность — 800 рублей. Сам автомобиль будет помещен на штрафстоянку.

Аннулирование регистрации не влияет на право наследования. Для оформления машины следует подать заявление в ГИБДД лично или через портал Госуслуги при наличии документов: паспорт, свидетельство о праве наследования автомобиля, ПТС и СТС, страховой полис ОСАГО (оформленный на имя нового собственника), квитанция, подтверждающая уплату госпошлин.
Дополнительно оплачивается выдача нового СТС, внесение изменений в ПТС (если документ оформлен на бланке) и получение номерных знаков.

При продаже машины необходимо заключить между наследником и покупателем договор купли-продажи, после чего новый владелец будет обязан переоформить транспорт.

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