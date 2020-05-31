В Карелии власти обещают бизнесу возместить затраты на покупку антисептиков

В Минэке республики заявили о готовности компенсировать некоторым представителям бизнеса затраты, понесенные в ходе приобретения продукции для обеззараживания в период распространения COVID-19.

Рассчитывать на поддержку смогут только представители ряда отраслей экономики региона, наиболее пострадавших от введенных ограничительных мер. Речь идет о фирмах, оказывающих услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".