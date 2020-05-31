890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор РФ: Лежать на пляже нужно на социальной дистанции 1
31.05.2020 13:55
С 1 июня в Карелии возобновляют работу музеи
31.05.2020 13:35
Впервые с 23 мая число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в России превысило 9 тысяч 1
31.05.2020 10:57
В воскресенье на улицах Петрозаводска стало еще меньше людей, чем в субботу 5
31.05.2020 12:47
Специалисты мэрии Петрозаводска проверили торговые центры
31.05.2020 16:06

В Карелии власти обещают бизнесу возместить затраты на покупку антисептиков

Новости. Экономика
09:34, 01 Июня 2020
фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС
Загрузка...

В Минэке республики заявили о готовности компенсировать некоторым представителям бизнеса затраты, понесенные в ходе приобретения продукции для обеззараживания в период распространения COVID-19.

Рассчитывать на поддержку смогут только представители ряда отраслей экономики региона, наиболее пострадавших от введенных ограничительных мер. Речь идет о фирмах, оказывающих услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 4
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»