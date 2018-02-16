В Карелии вновь обследуют дома, построенные для переселенцев

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Специалисты министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики совместно с представителями районной власти повторно обследуют жилье, возведенное для переселенцев из аварийного фонда.
Обследование коснется всех многоквартирных домов, построенных для переселенцев из аварийного жилья, начиная с 2011 года, сообщает сайт Минстроя.
Всего, таким образом, будет проверено 130 домов. Работа выполняется по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова.
Первые выездные проверки новостроек в Олонецком, Суоярвском и Лахденпохском районах уже проведены.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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