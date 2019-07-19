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Новости. Общество
16:10, 19 Июля 2019
фото: "Столица на Онего"

В Карелии вновь обсудят вызвавшую протесты схему размещения мусорных полигонов

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Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о проведении повторного общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами в регионе, которая ранее подверглась жесткой критике населения.

В Минприроды заявляют, что на первом этапе общественного обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО жители республики и организации направили в региональное министерство более 750 обращений.

Замечания и предложения Минприроды до 26 июля отправит подрядчику  на доработку, которая будет продолжаться месяц. При этом в ведомстве обещают вынести новую редакцию на повторное общественное обсуждение, которое стартует 26 августа на сайте министерства. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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карел
2019-07-19 16:59:52
Направить министра " по природе " в Шиес Арх.области для изучения мусорных проблем , может что и поймёт , если в Суоми не понял .
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