В Карелии вновь обсудят вызвавшую протесты схему размещения мусорных полигонов

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии сообщило о проведении повторного общественного обсуждения территориальной схемы обращения с отходами в регионе, которая ранее подверглась жесткой критике населения.

В Минприроды заявляют, что на первом этапе общественного обсуждения новой территориальной схемы обращения с ТКО жители республики и организации направили в региональное министерство более 750 обращений.

Замечания и предложения Минприроды до 26 июля отправит подрядчику на доработку, которая будет продолжаться месяц. При этом в ведомстве обещают вынести новую редакцию на повторное общественное обсуждение, которое стартует 26 августа на сайте министерства.

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