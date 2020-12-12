В Карелии вновь зарегистрировано большое количество детей, заразившихся коронавирусом

За минувшие 24 часа в Карелии COVID-19 заразились 53 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 декабря по статистике в Карелии было 20913 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2122 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, – уже 21282 ковидных больных, из которых 2175 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 3 человека скончался от коронавируса и 369 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21282 человека. Выздоровели – 13365. Умерли 127 пациентов.