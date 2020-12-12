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В Карелии вновь зарегистрировано большое количество детей, заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
09:49, 13 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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За минувшие 24 часа в Карелии COVID-19 заразились 53 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 декабря по статистике в Карелии было 20913 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2122 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, – уже 21282 ковидных больных, из которых 2175 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 3 человека скончался от коронавируса и 369 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21282 человека. Выздоровели – 13365. Умерли 127 пациентов.

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Комментарии

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Яков
2020-12-13 10:18:18
Все детские секции и ДЮСШ работают, естественно, там полно больных....
drug
2020-12-13 10:11:30
А где тот Московский чиновник из минздрава который сказал, что жители сами виноваты в постоянном росте заволевших.
Интересно он слепец или глупец.
Ему в сопровождение были выделены лояльные правительству главные врачи Петрозаводских больниц и поликлиник.
Неужели трудно было поговорить с обычными жителями.
Смотрите - о чудо - сегодня меньше 400 заболевших.
А вывод один: спасибо государственным чиновникам - медицины нет - и у заболевших людей переслали брать тесты.
Гость
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