В Карелии во вторник будет сухо и прохладно, ночью возможны заморозки

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 21 сентября.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем столбик термометра поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет и в районах Карелии. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5, местами может опуститься до -3°С, днем поднимется до +5, +10°С.