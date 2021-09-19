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В Карелии во вторник будет сухо и прохладно, ночью возможны заморозки

Новости. Погода
17:00, 20 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 21 сентября.

В Петрозаводске во вторник будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +2, +4°С, днем столбик термометра поднимется до +7, +9°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет и в районах Карелии. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5, местами может опуститься до -3°С, днем поднимется до +5, +10°С.

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