В Карелии водитель бензовоза врезался в стоявшую на обочине фуру

Авария произошла сегодня ночью в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 659 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 1.10 57-летний водитель бензовоза Volvo в составе с полуприцепом-цистерной допустил наезд на стоящий впереди у правой обочины грузовик Scania R500.



В результате ДТП водитель Volvo, житель Калужской области, получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.



Автодорога была частично закрыта, движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе движения.



Обстоятельства произошедшего выясняются.