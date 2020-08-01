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В Карелии водитель бензовоза врезался в стоявшую на обочине фуру

Новости. Происшествия
18:59, 02 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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Авария произошла сегодня ночью в Сегежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 659 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 1.10 57-летний водитель бензовоза Volvo в составе с полуприцепом-цистерной допустил наезд на стоящий впереди у правой обочины грузовик Scania R500.

В результате ДТП водитель Volvo, житель Калужской области, получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Автодорога была частично закрыта, движение автотранспорта осуществлялось по одной полосе движения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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