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Новости. Общество
12:23, 26 Августа 2019
фото: ГИБДД Карелии

В Карелии водитель иномарки не заметил, как превысил скорость на 85 км/ч

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Мужчине грозит штраф или лишение водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Житель Архангельской области на трассе в Карелии превысил скорость на 85 километров, двигаясь Volkswagen Touareg  175 км/ч. 

Мужчина объяснил, что не заметил, как превышает установленную скорость.

Наказание за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч – 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 6 месяцев. За повторное нарушение водитель может лишиться прав на 1 год.

За прошедшую неделю в рамках профилактического мероприятия "Федеральные дороги" автоинспекторы Карелии пресекли 509 нарушений скоростного режима.

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