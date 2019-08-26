В Карелии водитель иномарки не заметил, как превысил скорость на 85 км/ч

Мужчине грозит штраф или лишение водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Житель Архангельской области на трассе в Карелии превысил скорость на 85 километров, двигаясь Volkswagen Touareg 175 км/ч.



Мужчина объяснил, что не заметил, как превышает установленную скорость.

Наказание за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч – 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 6 месяцев. За повторное нарушение водитель может лишиться прав на 1 год.

За прошедшую неделю в рамках профилактического мероприятия "Федеральные дороги" автоинспекторы Карелии пресекли 509 нарушений скоростного режима.