В Карелии водитель иномарки не заметил, как превысил скорость на 85 км/ч

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Мужчине грозит штраф или лишение водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.
Житель Архангельской области на трассе в Карелии превысил скорость на 85 километров, двигаясь Volkswagen Touareg 175 км/ч.
Мужчина объяснил, что не заметил, как превышает установленную скорость.
Наказание за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 80 км/ч – 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 6 месяцев. За повторное нарушение водитель может лишиться прав на 1 год.
За прошедшую неделю в рамках профилактического мероприятия "Федеральные дороги" автоинспекторы Карелии пресекли 509 нарушений скоростного режима.
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