В Карелии водитель иномарки сбил пешехода, который шел по проезжей части

Пешеход шел по проезжей части и оказался под колесами автомобиля, после чего был госпитализирован в клинику.

ДТП произошло вечером 18 сентября в Сегежском районе, на участке дороги "Подъезд к Сегеже", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

32- летний петрозаводчанин на автомобиле "Mazda CX-7" направлялся в сторону Сегежи со стороны автодороги "Кола". Водитель совершил наезд на 57 - летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги (при наличии обочины), вне населённого пункта, в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход был травмирован и госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД.

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