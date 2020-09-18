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В Карелии водитель иномарки сбил пешехода, который шел по проезжей части

Новости. Происшествия
09:41, 19 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Пешеход шел по проезжей части и оказался под колесами автомобиля, после чего был госпитализирован в клинику.

ДТП произошло вечером 18 сентября в Сегежском районе, на участке дороги "Подъезд к Сегеже", сообщает Госавтоинспекция Карелии.

32- летний петрозаводчанин на автомобиле "Mazda CX-7"  направлялся в сторону Сегежи со стороны автодороги "Кола". Водитель совершил наезд на 57 - летнего пешехода, который шел по проезжей части дороги (при наличии обочины), вне населённого пункта, в попутном направлении по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход был травмирован и госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии 73-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки.

 

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