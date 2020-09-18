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В Карелии 73-летняя велосипедистка угодила под колеса иномарки

Новости. Происшествия
09:28, 19 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Автоледи сбила пожилую велосипедистку, которую после ДТП пришлось госпитализировать.

ЧП произошло 18 сентября в поселке Ляскеля Питкярантского района, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

54 - летняя водитель "Renault Sandero" при проезде перекрестка неравнозначных дорог совершила наезд на 73 - летнюю велосипедистку.

Сообщается, что велосипедистка ехала в попутном направлении по тротуару справа налево по краю проезжей части.

В результате ДТП пожилая женщина - велосипедистка, травмирована. Она госпитализирована в Сортавальскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка, заявляют в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Карелии на отечественном внедорожнике сбил выехавшего на дорогу подростка-велосипедиста.

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