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В Карелии водитель легковушки устроил страшное ДТП с лесовозом на встречной полосе

Новости. Происшествия
14:30, 09 Января 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Авария с участием трех автомобилей произошла на трассе «Кола» в Прионежском районе.

По предварительной информации ГИБДД Карелии, 8 января в 07.05 на 437 км трассы «Кола» 68-летний водитель на автомобиле ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с прицепом лесовоза Scania. В результате удара легковушку отбросило на двигающийся за лесовозом автомобиль Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, родственники мурманчан, разбившихся на трассе в Карелии, ищут очевидцев трагедии.

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