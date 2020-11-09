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Водитель без прав ездил на лесовозе по Карелии

Новости. Общество
15:32, 10 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Прионежском районе остановили водителя грузового авто без прав и тахографа, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Прионежском районе, на станции Шуйская 9 ноября инспекторы ГИБДД остановили лесовоз. Водитель оказался без прав. 

Нарушитель привлечен к административной ответственности.

Транспортное средство передано должностному лицу организации.

Нарушителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Также у водителя не было тахографа. За это предусмортен еще один штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

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