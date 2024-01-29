В Карелии водитель погрузчика получил тяжелые травмы на рабочем месте

Во время погрузочных работ на складе мужчина потерял сознание и упал с электроштабелера вниз головой. Медики диагностировали тяжелую травму.

Причины несчастного случая: работнику не выдали средства индивидуальной защиты, в том числе, каску.

Кроме того, работодатель не обеспечил сотруднику медицинский осмотр перед рабочей сменой, а также допустил его до работы без предварительного обучения охране труда, заявили в инспекции.