В Карелии водитель дорогой иномарки может лишиться прав за проезд по "встречке"

В Костомукше водитель иномарки выехал на встречную полосу под запрещающий знак и попал под лишение прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В понедельник, 5 октября, в Костомукше на пятом километре автодороги "Костомукша – ГОК" водитель автомомбиля Porsche Cayenne выехал на встречную полосу в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещён".

В отношении 29-летнего водителя составлен административный материал.



За выезд на полосу встречного движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав до шести месяцев. Решение примет суд.