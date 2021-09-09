890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
Сегодня 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
09.09.2021 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
09.09.2021 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
09.09.2021 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
09.09.2021 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
09.09.2021 22:30
Следком начал проверку по факту гибели троих мужчин на Ладоге 1
09.09.2021 17:25
«Вусмерть пьяный сторож» встретил российского губернатора, приехавшего проверять школу 3
09.09.2021 20:30

В Карелии водитель пролетел по трассе с превышением скорости на 80 км/ч

Новости. Происшествия
12:20, 10 Сентября 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

Госавтоинспекция Карелии рассказала про очередного «гонщика»-нарушителя.

В Кондопожском районе на 492 км. федеральной автодороги «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение. 35-летний водитель «BMW» передвигался со скоростью движения 175 км/час, почти вдвое превышающей максимально разрешенную правилами. Об этом сообщают в ГИБДД.

За превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

С начала года автоинспекторы составили около 9 тысяч материалов за нарушение скоростного режима, рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что гость Карелии, с ветерком промчавшийся по республике, рискует лишиться прав.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»