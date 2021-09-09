В Карелии водитель пролетел по трассе с превышением скорости на 80 км/ч

Госавтоинспекция Карелии рассказала про очередного «гонщика»-нарушителя.

В Кондопожском районе на 492 км. федеральной автодороги «Кола» инспекторы ДПС зафиксировали нарушение. 35-летний водитель «BMW» передвигался со скоростью движения 175 км/час, почти вдвое превышающей максимально разрешенную правилами. Об этом сообщают в ГИБДД.

За превышение установленной скорости движения предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на 6 месяцев.

С начала года автоинспекторы составили около 9 тысяч материалов за нарушение скоростного режима, рассказали в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что гость Карелии, с ветерком промчавшийся по республике, рискует лишиться прав.