Гость Карелии, с ветерком промчавшийся по республике, рискует лишиться прав

Автоинспекторы остановили 59-летнего жителя Оренбургской области за серьезное превышение скорости, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы Карелии 12 июня остановили за превышение скорости 59-летнего жителя Оренбургской области. Нарушитель превысил скорость более чем на 60 км/час. Инцидент произошел на федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе. Ранее водитель BMW уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Теперь нарушителю грозит лишение прав на один год.

За пять месяцев 2021 года на дорогах Карелии было зафиксировано свыше 151 тысячи нарушений скоростного режима. Вместе с тем, неправильный выбор скорости является наиболее частой причиной совершения Д. П. Так, в этом году, пренебрегая безопасной скоростью, водители в Карелии совершили 69 дорожных аварий, в результате которых погибли 7 и пострадали 96 человек. Всего с начала года в 181 ДТП погибли 24 человека и 247 получили различные травмы, то есть, более трети всех аварий на дорогах Карелии происходит из-за нарушения скоростного режима.