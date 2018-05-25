В Карелии водитель уснул за рулем иномарки и вылетел в кювет, есть пострадавшие

В Лоухском районе Карелии водитель из Мурманской области заснул за рулем и вылетел в кювет.

В Лоухском районе Карелии накануне днем, около 14 часов произошло ДТП с участием кроссовера Nissan X-Trail. Авария случилась на 985-м километре федеральной трассы "Кола", в 130 километрах за поворотом на Кемь, в 24 километрах перед поворотом на Лоухи.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, автомобиль на относительно прямом участке трассы выехал за пределы дорожного полотна в кювет и опрокинулся.

По информации Управления ГИБДД по Карелии, водитель иномарки уснул за рулем.

В результате аварии пострадала женщина 1958 года рождения и 16-летняя девушка. Их травмы не вызывают опасения, после осмотра медиками обеим назначено амбулаторное лечение.

Все участники ДТП - жители Мурманской области.