В Карелии водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП с пострадавшими

Пассажирка отечественного авто пострадала в ДТП в Суоярвском районе, которое спровоцировал водитель иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 12 ноября, в 18.35 в в Суоярвском районе, на 113 км дороги «Петрозаводск – Суоярви» 35-летний водитель автомобиля Subaru Impreza не убедился в безопасности маневра обгона, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка ВАЗ подучила травмы. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

В ГИБДД отметили, обгон является одним из наиболее сложных маневров, который требует от водителя точного расчета и достаточных навыков управления автомобилем.

В ведомстве напомнили правила обгона.