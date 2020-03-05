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В Карелии водитель вылетел с дороги на заснеженной трассе (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:46, 06 Марта 2020
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК (скриншот)
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Водитель устроил обгон, после чего на скорости вылетел с дороги на обочину.

Видеорегистратор автомобилиста запечатлел аварию на трассе.

На снятых кадрах видно, как водитель совершил обгон, после чего, вероятно, не справился с управлением. Автомобиль начало бросать по дороге, после чего окончательно выкинуло машину на обочину. 

Видео дорожного происшествия размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автор видео сообщил, что авария произошла шестого марта. Место происшествия не указано.

Ранее сообщалось, что водитель разбил голову в ДТП в Карелии

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