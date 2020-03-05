В Карелии водитель вылетел с дороги на заснеженной трассе (ВИДЕО)

Водитель устроил обгон, после чего на скорости вылетел с дороги на обочину.
Видеорегистратор автомобилиста запечатлел аварию на трассе.
На снятых кадрах видно, как водитель совершил обгон, после чего, вероятно, не справился с управлением. Автомобиль начало бросать по дороге, после чего окончательно выкинуло машину на обочину.
Видео дорожного происшествия размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Автор видео сообщил, что авария произошла шестого марта. Место происшествия не указано.
Ранее сообщалось, что водитель разбил голову в ДТП в Карелии
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