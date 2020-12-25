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В Карелии водителя погрузчика с очень большим ковшом ждет серьезное наказание

Новости. Происшествия
09:06, 26 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Кондопожском районе водителя погрузчика могут лишить прав за то, что он использовал технику с превышением допустимых габаритов, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе инспекторы ГИБДД привлекли водителя погрузчика к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов ковша.

В соответствии с законом за данное нарушение водителю может грозить наказание в виде административного штрафа от 5 до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев.

В отношении должностного лица предусмотрен штраф от 35 до 40тыс. рублей.

Ранее в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД уже штрафовали водителя погрузчика за большой ковш. Правда, неизвестно, наказанию подвергается один тот же водитель или это два разных нарушителя.

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