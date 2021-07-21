В Карелии военные вертолетчики спасали поселок, взятый огнем в кольцо (ВИДЕО)

Вертолетчики ЗВО помогли отвести угрозу возгорания от поселка Найстенъярви.

В паблике Минобороны России сообщается о сбросе свыше 26 тонн воды в ходе борьбы с лесными пожарами в Карелии около поселка Найстенъярви.

«Всего было выполнено 11 вылетов, в ходе которых летчикам армейской авиации удалось остановить распространение лесного пожара на подступах к поселку Найстенъярви. Полеты экипажей Ми-8 продолжатся. Они будут вести мониторинг пожароопасной обстановки и тушить очаги возгораний непосредственно в районах ЧС. При необходимости группировка будет усилена», — пишут в паблике.

Ранее сообщалось, глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами.