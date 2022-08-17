В Карелии волонтеров зовут собирать картошку на Валааме

Объявлен набор волонтеров, которые готовы осенью заниматься хозяйственными работами на острове Валаам.

На Валааме ищут волонтеров для участия в сезонных работах. Об этом информирует паблик монастыря.

Добровольцам предлагают присоединиться «к сбору урожая, к осенней красоте и совершенно особенной островной жизни обители».

«Всем известно, что на островах Валаамского архипелага осень тёплая, долгая и очень яркая. Это время синей-синей воды, причудливых облаков, время грибов, звёздных вечеров и утренних туманов. Всю осень в монастырских садах и полях кипит работа: убирают в овощехранилища картофель, морковь, капусту, яблоки. Приезжайте волонтёром на остров Валаам!», — гласит текст приглашения.

Ранее сообщалось, что жизнь острова Валаам в Карелии показали по Первому каналу.