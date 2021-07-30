В Карелии вор-неудачник повредил ногу, пытаясь забраться в аптеку

Мужчина повредил ногу, которой разбил дверь, пытаясь проникнуть в помещение аптеки.

ЧП произошло в выходные, сообщает Росгвардия.

Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании сигнализации в аптеке в Сортавале.

Группа задержания обнаружила на улице мужчину с резаной раной на ноге. Оказалось, что нетрезвый гражданин проник в помещение, выдернув входную дверь.

Также он разбил остекленную дверь ногой, травмировав себя.

25-летнего местного жителя передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Росгвардии доложили о произошедшем оперативному дежурному полиции.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пьяный мужчина с бензопилой напал на людей.