В Карелии вор-неудачник повредил ногу, пытаясь забраться в аптеку

Мужчина повредил ногу, которой разбил дверь, пытаясь проникнуть в помещение аптеки.
ЧП произошло в выходные, сообщает Росгвардия.
Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании сигнализации в аптеке в Сортавале.
Группа задержания обнаружила на улице мужчину с резаной раной на ноге. Оказалось, что нетрезвый гражданин проник в помещение, выдернув входную дверь.
Также он разбил остекленную дверь ногой, травмировав себя.
25-летнего местного жителя передали бригаде скорой медицинской помощи. Сотрудники Росгвардии доложили о произошедшем оперативному дежурному полиции.
Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пьяный мужчина с бензопилой напал на людей.
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