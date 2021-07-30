В Петрозаводске пьяный мужчина с бензопилой напал на людей

В результате нападения один человек был госпитализирован.

В выходные дни сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании сигнализации в продовольственном магазине Петрозаводска, информирует Росгвардия.

Поздним вечером 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения около городского магазина, нанес травмы бензопилой двум гражданам, один из которых был госпитализирован. Злоумышленника передали следственно-оперативной группе.

Ранее сообщалось, что в Карелии росгвардейцы нашли в кустах угнанный автомобиль.