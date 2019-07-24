В Карелии воры потеряли телефон на месте преступления

В Медвежьегорском районе юные угонщики пытались дозаправить машину украденным бензином с лодочного мотора, но потерпели фиаско, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Медвежьегорскому району обратилась жительница поселка. Принадлежащий ее семье лодочный гараж оказался вскрыт. Оттуда пропал топливный бак от лодочного мотора.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники обнаружили пропажу – бак находился неподалеку от взломанного гаража. Кроме этого, они нашли рядом мобильный телефон.

Как установили полицейские, он принадлежал одному из злоумышленников. Спустя пару часов были установлены подозреваемые – местные жители 18 лет и 21 года.

Со слов подозреваемых, они проникли в гараж односельчанина при следующих обстоятельствах. Катаясь на машине, приятели заметили, что топливо на исходе. Один из них предложил похитить бензин в хозпостройке на берегу. Товарищи проникли внутрь, сняли с лодочного мотора бак, заправленный бензином, и попытались добраться до своего автомобиля. Но их спугнул случайный прохожий. Скрываясь, молодые люди бросили похищенное и покинули это место. Убегая, один из них обронил телефон.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления.