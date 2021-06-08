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В Карелии возбуждено уголовное дело о взяточничестве в горнопромышленном комплексе

Новости. Криминал
16:37, 09 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Одна из компаний была готова оплатить нужные результаты проверки пользования недрами, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии установили причастность должностных лиц Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Карелия к совершению преступления

Им вменяется получение взятки от представителя одной из компаний горнопромышленного комплекса. Денежное вознаграждение полагалось за положительный результат проверки требований законодательства РФ в сфере пользования недрами.

В качестве фигуранта по уголовному делу проходит и предприниматель, которому вменяется дача взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-06-09 17:27:11
Взятка сидит у нас в генах, она заложена в крови. Способ выживания нашей цивилизации.
drug
2021-06-09 17:25:29
Неделю по городу ходили слухи о новом скандале.
Похоже там кто-то из высоких чиновников присядет и не только.
Гость
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