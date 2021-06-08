В Карелии возбуждено уголовное дело о взяточничестве в горнопромышленном комплексе

Одна из компаний была готова оплатить нужные результаты проверки пользования недрами, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии установили причастность должностных лиц Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Карелия к совершению преступления

Им вменяется получение взятки от представителя одной из компаний горнопромышленного комплекса. Денежное вознаграждение полагалось за положительный результат проверки требований законодательства РФ в сфере пользования недрами.

В качестве фигуранта по уголовному делу проходит и предприниматель, которому вменяется дача взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статьям «Дача взятки» и «Получение взятки». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления.