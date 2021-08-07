В Карелии возбуждено уголовное дело против девушки-подростка за кражу денег с чужого счета

Следователи подозревают несовершеннолетнюю девушку в краже денег с чужого счета с помощью мобильного телефона.

В Питкяранте несовершеннолетняя девушка подозревается в краже, информирует Следком. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 16-летней девушки. В ее действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

По версии следствия, в июле этого года подозреваемая воспользовалась чужим мобильным телефоном и незаконно перевела более трех тысяч рублей со счета хозяина на другой счет. Деньги она похитила и распорядилась ими.

Расследование уголовного дела продолжается. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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