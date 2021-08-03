В Карелии мошенники оставили без денег доверчивую пенсионерку-миллионерку

Пенсионерка перевела более миллиона рублей на «безопасный счет» мошенников и больше их не видела.

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя пенсионерка.

Она сообщила, что лишилась более 1 млн 100 тыс. рублей после телефонного общения. Об этом сообщает МВД.

По словам женщины, накануне она ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о проблемах со счетом заявительницы. Он пояснил, что проблемы возникли якобы в результате мошеннических действий. После этого он переключил пенсионерку на другого человека — тот представился сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил версию первого звонившего и призвал к сотрудничеству. Затем женщину еще несколько раз переключали от одного псевдосотрудника банка к другому, чтобы убедить в значимости ее проблемы для банка. Петрозаводчанку заверили, что единственным способом сохранить средства будет перевод на «безопасный» счет. После этого, не прекращая разговор, под тщательным руководством мошенника женщина перевела деньги на продиктованный ей счет. Всего она перечислила злоумышленникам более 1 млн 100 тыс. рублей.

Узнав, что у пенсионерки есть вклад, мошенники предприняли попытку заполучить и его. Однако женщина начала сомневаться в правильности своих действий и попросила время для обдумывания ситуации. Когда на следующий день аферисты вновь позвонили пенсионерке, трубку подняла ее родственница, которая завершила общение.

78-летняя петрозаводчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Ранее сообщалось, что доверчивая пенсионерка из Карелии перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.