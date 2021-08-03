Реклама
Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутатов Заксобрания Карелии
03.08.2021 16:26
Ваш голос не потеряется
03.08.2021 14:17
В Карелии стартовал «Мобильный избиратель»
02.08.2021 14:42

В Карелии мошенники оставили без денег доверчивую пенсионерку-миллионерку

Новости. Криминал
12:40, 05 Августа 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новости партнеров

Пенсионерка перевела более миллиона рублей на «безопасный счет» мошенников и больше их не видела.

В полицию Петрозаводска обратилась 78-летняя пенсионерка.
Она сообщила, что лишилась более 1 млн 100 тыс. рублей после телефонного общения. Об этом сообщает МВД.

По словам женщины, накануне она ответила на звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о проблемах со счетом заявительницы. Он пояснил, что проблемы возникли якобы в результате мошеннических действий. После этого он переключил пенсионерку на другого человека — тот представился сотрудником правоохранительных органов. Он подтвердил версию первого звонившего и призвал к сотрудничеству. Затем женщину еще несколько раз переключали от одного псевдосотрудника банка к другому, чтобы убедить в значимости ее проблемы для банка. Петрозаводчанку заверили, что единственным способом сохранить средства будет перевод на «безопасный» счет. После этого, не прекращая разговор, под тщательным руководством мошенника женщина перевела деньги на продиктованный ей счет. Всего она перечислила злоумышленникам более 1 млн 100 тыс. рублей.

Узнав, что у пенсионерки есть вклад, мошенники предприняли попытку заполучить и его. Однако женщина начала сомневаться в правильности своих действий и попросила время для обдумывания ситуации. Когда на следующий день аферисты вновь позвонили пенсионерке, трубку подняла ее родственница, которая завершила общение.

78-летняя петрозаводчанка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).

Ранее сообщалось, что доверчивая пенсионерка из Карелии перевела мошенникам почти полмиллиона рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-08-05 13:24:28
Привыкли людям доверять. Несчастные.
кир
2021-08-05 13:21:31
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть. (с)
Самуил
2021-08-05 13:15:23
Шото перестаю верить таким "новостям". Всё проколачивают да проколачивают. Может, кто-то повеселить народ хочет?
кир
2021-08-05 13:39:45
Самуленок, какой ты, такие и новости. Когда работать будешь? Никогда. Тогда, чего ты хочешь?
Вася
2021-08-05 13:04:29
в России они будут чувствовать себя в полной безопасности и стабильности,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2021, 16:41
Жительницу Петрозаводска до смерти забили в бытовке на набережной Варкауса
01.08.2021, 15:15
Очередную «бестолковую» лестницу сделали в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
29.07.2021, 09:33
Чемпион Олимпиады в Японии Владислав Ларин вернулся в Петрозаводск (ФОТО)
31.07.2021, 17:15
В Карелии пенсионера, поехавшего за ягодами на квадроцикле, оштрафуют на крупную сумму
01.08.2021, 13:57
Двум юным жителям Петрозаводска грозит 20 лет лишения свободы за попытку продать наркотики
31.07.2021, 10:29
Два человека пострадали в групповой аварии в центре Петрозаводска

Аналитика

04.08.2021 17:00
Обществоведение
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 4
Археолог Александр Жульников считает, что в Карелии необходимо создание музея-заповедника древних наскальных изображений.
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Директор Баренц-групп: «Мечта о "Доме у воды" становится реальностью»
03.08.2021 12:42
Пожары не страшны
03.08.2021 09:00
Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом» 5
02.08.2021 15:23
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Строительная компании «Век»: признание на высшем уровне
Третий год подряд застройщик награждается дипломом «Элита строительного комплекса России».
«Актеры останутся и будут нам улыбаться» 7
30.07.2021 11:53
«Чьи в лесу шишки?» 5
23.07.2021 16:26
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»