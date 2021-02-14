Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве в Белоруссии 3
14.02.2021 18:32
В Петрозаводске прохожим дарили розы (ВИДЕО) 23
14.02.2021 15:44
Актриса Ирина Безрукова рассказала о похоронах единственного сына в Карелии 3
Сегодня 07:25
Роструд напомнил о предстоящей шестидневной рабочей неделе 1
14.02.2021 19:40
Жителям Карелии позволят узаконить гаражи
14.02.2021 16:26
Новый штамм коронавируса оказался опасным для детей
14.02.2021 21:40

В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

Новости. Общество
09:50, 15 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Возобновить профилактические осмотры граждан, включая плановую диспансеризацию, позволяет стабилизация эпидемиологической обстановки в республике. В этом году пройти профилактические обследования могут жители Карелии, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах, а также все жители Карелии старше 40 лет.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться с полисом ОМС и паспортом в медорганизацию по месту жительства. Перечень обязательных исследований определяется согласно возрасту, при необходимости пациента направляют для дополнительного обследования к врачам-специалистам. Проходить диспансеризацию можно в том числе в выходные и вечерние часы.

Работающие граждане получают право минимум на один выходной раз в три года для прохождения процедуры. Жители республики, которым осталось пять лет или менее до пенсии, а также работающие пенсионеры, получают на диспансеризацию два дня каждый год.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-15 10:49:22
Оперштаб на мыло . хватит воевать . работать надо начинать )) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
13.02.2021, 15:52
Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии
13.02.2021, 15:02
Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске
10.02.2021, 15:05
Жительница Кондопожского района заплатит больше 10 млн рублей за воровство электроэнергии

Аналитика

11.02.2021 12:44
Обществоведение
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
Генеральный директор АО "Прионежская сетевая компания" Игорь Ширшов рассказал об итогах работы за прошлый год и о "болевых точках" в энергоснабжении потребителей республики.
Миллиарды на помощь отстающему 8
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
09.02.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»