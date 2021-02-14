В Карелии возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения

С 15 февраля жители республики смогут вновь проходить профилактические осмотры в медучреждениях Петрозаводска и районов, сообщили в оперштабе Карелии.

Возобновить профилактические осмотры граждан, включая плановую диспансеризацию, позволяет стабилизация эпидемиологической обстановки в республике. В этом году пройти профилактические обследования могут жители Карелии, родившиеся в 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982 годах, а также все жители Карелии старше 40 лет.

Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться с полисом ОМС и паспортом в медорганизацию по месту жительства. Перечень обязательных исследований определяется согласно возрасту, при необходимости пациента направляют для дополнительного обследования к врачам-специалистам. Проходить диспансеризацию можно в том числе в выходные и вечерние часы.

Работающие граждане получают право минимум на один выходной раз в три года для прохождения процедуры. Жители республики, которым осталось пять лет или менее до пенсии, а также работающие пенсионеры, получают на диспансеризацию два дня каждый год.