В Карелии возобновляют работу мультимодальные маршруты на Валаам

В 4 июня на Валаам снова можно будет попасть, просто пересев с поезда на корабль.

Как передает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, мультимодальные маршруты с использованием железнодорожного и водного транспорта на остров Валаам возобновляют свою работу с 4 июня.

Туристы, желающие попасть на Валаамский архипелаг, могут пользоваться пригородными поездами и поездами дальнего следования, а также водными судами «Метеор».

Расписание кораблей и поездов будет состыковано для удобства пассажиров. Приобрести билеты на Валаам можно будет в ближайшее время на сайте ОАО «РЖД».