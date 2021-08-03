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В Карелии впервые на дороге сделали шумовые полосы

Новости. Общество
16:17, 04 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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На одном из аварийных участков автодороги "Кола" в Олонецком районе появилась шумовая разметка, сообщили в ГИБДД Карелии.

С начала года на участке автодороги «Кола», с 292 по 313 км, в Олонецком районе в двух ДТП пострадали 2 участника движения. В 2020 году были травмированы 5 человек и 2 погибли. В том числе, в результате съезда транспортных средств с дороги погиб 1 человек и 3 были травмированы.

Шумовая полоса вдоль края проезжей части в Карелии используется впервые. Такой элемент обустройства является одним из средств повышения безопасности дорожного движения. Наезд на полосу сопровождается вибрационным и шумовым воздействием, предупреждая водителя автотранспорта о съезде с выбранной полосы движения. Особенно актуально такое предупреждение в темное время суток, во время дождя, при тумане, а также в случае, когда водитель за рулем засыпает.

Как показывает опыт скандинавских стран и Финляндии, применение шумовых полос позволяет снизить количество непреднамеренных съездов с полосы, особенно в темное время суток.

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