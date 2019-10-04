В Карелии впервые нашли наскальный рисунок, выполненный охрой

Находка относится к эпохе неолита, ее возраст - более пяти тысяч лет.

Ученые из ПетрГУ впервые обнаружили на территории Карелии древнее изображение, которые было сделано природным красным красителем – охрой, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.



Рисунок ученые нашли в окрестностях деревни Тулгуба, у основания высокого скального обрыва. По данным пресс-службы, "это первая найденная писаница на территории Карелии, тогда как в Финляндии известно более 100 местонахождений рисунков, выполненных охрой".



"Возможно, в данном случае выполненный охрой знак на скале, символически связанный с представлением о первобытном коллективе, мог выполнять функцию, аналогичную известному в культуре финно-угорских народов дереву карсикко около рыболовной тони, которое одновременно служит и символом защиты и покровительства предков, и знаком принадлежности промыслового источника определенному роду", – говорится в сообщении пресс-службы.



Исследователи считают, что тулгубская писаница относится к эпохе неолита, датируется IV тысячелетием до н. э. В дальнейшем они рассчитывают найти новые памятники первобытного искусства на территории этого региона.