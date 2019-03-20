В Карелии впервые пройдет финал Кубка России по зимнему триатлону

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На "Кургане" впервые состоится финал Кубка России по зимнему триатлону ,в котором примут участие 50 спортсменов, сообщили в Минспорта Карелии.
Участие в стартах 23-24 марта примут 50 сильнейших спортсменов из Татарстана, Волгограда, Чувашии, Ярославля, Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Вологды и Карелии.
В рамках финала Кубка предусмотрены соревнования в категориях:
- мужчины, женщины (2001 и старше): 7 км – бег, 12 км – велогонка, 10 – км лыжная гонка;
- юниоры, юниорки 16-19 лет (2003-2000 г.р.): 3 км – бег, 5 км –велогонка, 5 км – лыжная гонка;
- юноши, девушки 15-17 лет (2004-2002 г.р.): 3 км – бег, 5 км – велогонка, 5 км – лыжная гонка;
- юноши, девушки 13-14 лет (2006-2005 г.р.): 3 км – бег, 5 км – велогонка, 5 км – лыжная гонка.
В субботу в 10.15 – торжественное открытие соревнований.
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