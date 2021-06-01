В Карелии впервые пройдет «Зелёный марафон» Сбербанка

Участников мероприятия ждут спортивные забеги на различные дистанции и экологические акции.

5 июня во всех регионах страны в девятый раз пройдет «Зелёный марафон», в рамках которого все желающие смогут принять участие в спортивных забегах и различных экологических инициативах. Традиционная акция, организатором которой выступают Сбербанк совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» и платформой СберВместе, приурочена ко Всемирному дню защиты окружающей среды и 180-летнему юбилею банка.

Петрозаводск присоединится к проекту впервые. «Зелёный марафон» будет проходить в столице Карелии в районе пересечения Онежской набережной с улицей Титова. Горожан ждут детские и взрослые дистанции на 420 метров, 1 км и 4,2 км, а также скандинавская ходьба. Помимо этого, участникам мероприятия будет предложено принять участие в экологических инициативах: создании ландшафтной композиции, посадке хвойных и других культур, сборе дисконтных пластиковых карт для их последующей утилизации, уборке набережной от мусора. Также предусмотрены спортивные активности, мастер-классы и развлекательная программа.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка:

«Задача «Зелёного марафона» в этом году – привлечь внимание к проблемам экологии, поэтому программа мероприятия включает сразу несколько экологических активностей. Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и приобщиться к здоровому образу жизни, а также внести посильный вклад в повышение комфорта городской среды. Участие в марафоне абсолютно бесплатное, и мы надеемся, что это станет для петрозаводчан дополнительным стимулом, чтобыприсоединиться к нашему проекту 5 июня».

Программа мероприятия:

09:00 – 10:50 сбор гостей, регистрация участников забега

10:40 торжественное открытие мероприятия

11:00 старт детского забега 420 м

11:15 старт забега 1 км

11:30 старт забега 4,2 км

11:33 старт скандинавской ходьбы 4,2 км

12:00 церемония награждения победителей

10:00 – 14:00 развлекательная программа, экологические активности.

К участию в забегах приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет. Регистрация на дистанции доступна до 4 июня по ссылке, а также будет открыта в день проведения марафона с 9:00 до 10:50 на Онежской набережной (в районе пересечения с улицей Титова).



Участие бесплатное.

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