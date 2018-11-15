В Карелии врач написала пожелание водителям, не уступившим дорогу "скорой"

В Беломорске водители не уступили дорогу машине скорой помощи, которая везла тяжелого пациента.

В паблике "Беломорская трибуна" в минувшую среду 14 ноября появилось обращение врача скорой помощи к водителям, которые не пропустили машину со спецсигналом.

Обращение написано прямо из машины скорой помощи.

"Я знаю о чувствах, которые испытывают сотрудники скорой помощи, в чьих руках жизнь человека. Отсчет на секунды... Летящая машина скорой с маячками и сиреной, водитель, жмущий на клаксон... Адреналин и опасность для собственной жизни. Знаю, что происходит сейчас в салоне автомобиля... Я знаю, что испытываю лично я не только на работе, но и провожая взглядом такую машину... Сердце замирает - коллеги, пусть все будет хорошо, пусть пациент живет... А что испытывают в этот момент обычные прохожие? Наверное, такие же чувства.. и шепчут в след: довезите... А что испытывают водители автомобилей , двигающиеся в это время по этой же дороге? О чем думают они, когда нагло не пропускают скорую помощь... Знаете, я не буду говорить сегодня вам, водители, которые не пропускали скорую с тяжелым пациентом, что вы сволочи... Я просто пожелаю вам, не оказаться на месте такого пациента... на этой же дороге", - написала врач.