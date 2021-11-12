В Карелии врач рассказала, как приходят в себя пациенты после ковида (ВИДЕО)

Заместитель главного врача Пряжинской ЦРБ Наталья Крат рассказала о последствиях заболевания коронавирусом.

Наталья Крат заявила, что пациенты с коронавирусом болеют тяжело и нуждаются в дальнейшем в реабилитации. Медик считает, что жителям республики следует вакцинироваться от ковида. Видео выступления заместителя главного врача Пряжинской ЦРБ опубликовано на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

«Прививка — это единственная возможность легче переносить заболевание, предохранить себя и своих близких», — заявила Крат. Она пояснила, что пациенты могут выбрать из нескольких вакцин.

«Мы видим здесь, в стационаре, как пациенты, которые выздоравливают, не полностью становятся полноценными. Им приходится реабилитироваться. У нас есть отделение реабилитации. И пациенты, находящиеся там, достаточно долго приходят в себя — и хорошо, если они вообще приходят (в себя — ред.); особенно — тяжелые пациенты. Вы же знаете, что многие умирают. Я обращаюсь к вам. Ни о чем не слушайте, никого не слушайте, кто вам говорит о том, что вакцина опасна. Нет, опасен коронавирус. Прививайтесь», — заявила Наталья Крат.