В Карелии врачи борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных коронавирусом

За минувшие сутки в ковид-центрах республики на ИВЛ перевели еще 4 пациента, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 15 января, в стационарах находятся 692 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 554 – в состоянии средней тяжести, 128 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее тяжелых больных было 128, а крайне тяжелых - 6. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии за сутки увеличилась на 1,2%. На 15 января она составляет 20,3%.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 289 человек, один пациент скончался. Всего инфицировано коронавирусом в Карелии за время пандемии 31983 человека. Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 194 человека.