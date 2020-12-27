В Карелии врачи борются за жизнь шестерых пациентов с коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 6 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 декабря, в стационарах находятся 717 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 580 – в состоянии средней тяжести, 131 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,6%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,1%.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 367 человек.