В Карелии врачи борются за жизнь восьми крайне тяжелых пациентов с коронавирусом

В ковид-центрах Карелии под наблюдением врачей находится 591 человек.

На 11 февраля, в стационарах находятся 594 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 498 - в состоянии средней тяжести, 85 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил Глава Минздрава Карелии на своей странице в соцсети.

По данным на 11 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 11,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель составлял 10,3%. Напомним, за сутки коронавирус в Карелии выявлен у 178 человек, умерли два пациента. Всего с начала пандемии инфицировано 38396 жителей Карелии, скончались 262 пациента, выздоровили 33595.