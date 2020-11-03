В Карелии врачи борются за жизни шести больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии

Шесть пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 4 ноября госпитализированы 440 человек, заболевших COVID-19, 427 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, семеро – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 4 ноября увеличилась с 29,8 до 37,1.

Напомним, что минувшие сутки было зарегистрировано беспрецедентное число инфицированных коронавирусом в Карелии – 149 человек. Один человек скончался.