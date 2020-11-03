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Еще одна пожилая пациентка с коронавирусой инфекцией скончалась в госпитале в Карелии

Новости. Общество
08:58, 04 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Петрозаводчанка 82-х лет, имевшая сопутствующие хронические заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Общее число умерших за время пандемии достигло в Карелии 53 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 149 человек. Из этого числа заболевших – 127 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, один человек в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицированных COVID-19 в Карелии на 4 ноября – 7059.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 88 человек, в Медвежьегорском районе – 9 человек (Медвежьегорск – 6, поселок Повенец – 1, деревня Лумбуши – 1, поселок Падун – 1), в Кондопоге – 4 человека, в Прионежском районе – 3 человека (поселок Новая Вилга – 2, СНТ "Буревестник" – 1), в Костомукше – 10 человек, в Олонце – 1 человек, в Сортавале – 2 человека, в Питкяранте – 4 человека, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 1, поселок Новое Юшкозеро – 3), в Пудожском районе – 6 человек (Пудож – 5, поселок Онежский – 1), в Лоухи – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 11, поселок Надвоицы – 2), в Лахденпохском районе – 3 человека (Лахденпохья – 2, поселок Вялимяки – 1).

Выздоровели за время пандемии – 4664 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 69 человек: в Петрозаводске – 54, в Кондопожском районе– 4, в Прионежском районе – 3, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Сортавальском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1149,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1140,5 случая, по Северо-Западу – 1565,8.

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