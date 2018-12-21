В Карелии врачи санавиации госпитализировали мужчину с пневмонией

На вертолете из Питкяранты в Петрозаводск доставили мужчину с пневмонией, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Из Питкяранты в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации доставили 34-летнего мужчину с левосторонней нижнедолевой пневмонией, дыхательной недостаточностью 2 степени.