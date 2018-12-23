В Карелии врачи санавиации госпитализировали пенсионерку с переломом лодыжек

На вертолете из Суоярви доставили женщину с переломом лодыжек, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Суоярви в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова на вертолете санавиации доставлена 77-летняя женщина с перелом обеих лодыжек.