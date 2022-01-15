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В Карелии врачи спасают более 500 коронавирусных больных

Новости. Общество
09:24, 16 Января 2022
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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О ситуации с заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 16 января в Карелии зарегистрированы 92392 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11110 детей.

За прошедшие сутки выявлены 183 инфицированных (8 - дети), из них непривитых – 177 (96,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 582 пациента, в состоянии средней тяжести – 511 человек, в тяжёлом – 65 (из них непривитых - 64).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 6 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 88163 человека, за последние сутки – 241.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1256 человек.

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