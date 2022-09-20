В Карелии врачи спасли молодую женщину с шестикилограммовой опухолью в животе

Врачи-хирурги Сортавальской ЦРБ провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли брюшной полости.

Молодая женщина обратилась в Сортавальскую ЦРБ с жалобами на боли в животе, который значительно вырос в объеме. Как выяснилось, пациентка в течение нескольких лет откладывала визит к врачу. В результате чего опухоль достигла колоссального размера, из-за которой у женщины изменилась форма живота. Опухоль заняла практически весь объем брюшной полости. Жизнь пациентки была под угрозой. Врачи предложили женщине сделать операцию. Об этом сообщается в официальном паблике Сортавальской ЦРБ.

«Операцию проводила бригада хирургов под руководством главного врача, хирурга-онколога Александра Романова. Операция прошла успешно, благодаря профессионализму команды врачей хирургического отделения, реанимации и операционного блока. В результате 3-часовой операции была удалена опухоль размером 20 см в диаметре и весом более 6 кг. Опухоль имела оболочку, и ее удалось убрать целиком, сохранив все жизненно важные соседние внутренние органы», - пишут в паблике.

Как рассказал главный врач Александр Романов, в своей практике ему и ранее встречались подобные случаи, но опухоль подобных размеров другой локализации он видел впервые.

«Крайне редко подобные новообразования оказывались доброкачественными. Зачастую, этот злокачественный процесс протекает с поражением соседних внутренних органов, вызывая различные осложнения. Единственная тому причина — несвоевременное обращение к врачу. Врачи рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Это позволит своевременно выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, и в таких случаях лечение окажется наиболее эффективным», - отметили в ЦРБ.

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