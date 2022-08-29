«Собирали по крупицам»: врачи в Карелии спасли разбившуюся на мотоцикле девушку

Глава Минздрава Карелии рассказал о чудесной истории спасения юной мотоциклистки, попавшей в страшную аварию.

Министр Здравоохранения Карелии на своей странице в соцсети рассказал о случае, произошедшем в петрозаводской БСМП в июне этого года. Туда со множественными травмами после столкновения с автомобилем была доставлена девушка, управлявшая мотоциклом.

Пациентка попала в руки мультидисциплинарной бригады, состоявшей из профессионалов: реаниматолога, хирурга, нейрохирурга, травматолога. Полное обследование, а также первые шесть операций были проведены в палате ИТАР.

Затем в бессознательном состоянии девушку перевели в реанимацию, где провела много дней в борьбе за жизнь. Однако молодость пациентки и профессионализм врачей сделали свое дело: девушка очнулась и была переведена в палату профильного отделения стационара.

«Полтора месяца её лечением занимались травматологи, нейрохирурги, хирурги, в том числе, челюстно-лицевые, приглашенные из Республиканской больницы им. В. А. Баранова. По сути, всё тело собирали по крупицам. Сейчас девушка может дышать, жевать и слышать. Она уже дома. Несмотря на тяжелейшие повреждения, она переступила порог больницы своими ногами», — рассказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава приводит благодарность самой девушки: «отличная командная слаженная работа, постоянное наблюдение, чуткое, внимательное отношение и огромная поддержка помогли мне, несмотря на сложившуюся ситуацию, сохранить бодрость духа и уверенность в завтрашнем дне. Ваш труд заслуживает самой большой награды! Вы подарили мне не просто второй день рождения, а возможность жить полноценно и радоваться каждому дню! Спасибо за всё! Низкий вам поклон!»

Отдельно Михаил Охлопков благодарит врачей, участвовавших в спасении девушки: травматолога Олега Андреевича Акимова, заведующего ИТАР Игоря Сергеевича Подзамкова, врача-анестезиолога Артёма Александровича Сидорова, нейрохирурга Александра Анатольевича Моисеева, челюстно-лицевых хирургов Республиканской больницы им. В. А. Баранова Григория Андреевича Торгунова и Дарью Александровну Казаненко.