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В Карелии врачи вылечили лапку бельчонку Васе (ФОТО)

Новости. Общество
10:00, 23 Мая 2020
фото: Ветеринарная клиника "Нос по Вет.ru" / ВК
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В петрозаводской ветеринарной клинике сообщили о том, как помогли бельчонку, который сломал лапу.

В столице Карелии ветеринарные врачи оказали помощь бельчонку по имени Вася. Животное повредило лапу и нуждалось в лечении. Об этом сообщает паблик ветклиники.

"Ещё один наш чудесный пациент. Бельчонок Вася. Белки очень шустрые и игривые ребята. Но иногда это веселье становится причиной визита к ветеринару. На этот раз Вася умудрился повредить лапу. На рентгеновском снимке обнаружен перелом. На лапу была наложена лангета. Уверены, что благодаря чудесному сапожку через пару недель Васенька будет совсем здоров", - сообщили в клинике.

Ранее сообщалось, как медведь, лиса, заяц и белка попались в видеоловушку заповедника в Карелии.

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