В Карелии все автомобили скорой помощи оснастили системой спутникового мониторинга

Спутниковая система "Алмаз" гарантирует автоматический контроль местоположения автомобиля, а также состояния механизмов, расхода топлива, направления и скорости движения, сообщили в Отделе Росгвардии Карелии.

Это федеральная услуга охраны транспорта, предоставляемая Вневедомственной охраной Войск национальной гвардии РФ на всей территории России.

Система отлично зарекомендовала себя в сферах деятельности, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозками, в работе экстренных, охранных, инкассаторских служб и деятельности силовых структур.

Спутниковый мониторинг позволяет в любой момент располагать информацией о местонахождении и состоянии объекта транспорта. Точное определение локации обеспечивается приёмниками ГЛОНАСС/GPS.

Специальные программы позволяют в режиме реального времени видеть объект на электронной карте. Контроль перемещения осуществляется по точным координатам.

Для предотвращения угона возможно дистанционное управление исполнительными устройствами и механизмами автомобиля. Водитель может по внутреннему каналу оперативно связаться с диспетчером центра мониторинга и вызвать помощь, если возникнет такая ситуация.

Функция "тревожной кнопки" обеспечивает мгновенное оповещение диспетчера и к месту происшествия направляется ближайшая патрульная машина.

Стоимость договора на охрану составляет 1000 руб. в месяц.