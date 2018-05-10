В Карелии вся прибыль от приватизации ушла на погашение дефицита бюджета

Власти Карелии заявили о том, что республика с двойным успехом провела программу приватизации 2017 года, но полученные деньги ушли на покрытие дефицита казны.

В 2017 году правительство Карелии запланировало приватизировать пять пакетов акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также 63 объекта движимого и недвижимого имущества. Помимо этого, в течение минувшего года в целях получения дополнительных доходов в план приватизации были внесены еще 35 объектов.

Об этом заявил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин на заседании правительства Карелии.

В 2017 году в отношении 65 объектов было объявлено 135 процедур торгов. Из них- 59 аукционов, 74 продажи путем публичного предложения и два конкурса. Результатом торгов стали заключенные договоры купли-продажи в отношении 24 объектов на общую сумму 16 млн 260 тыс. рублей.

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