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В Карелию ввозили лес по поддельным сертификатам

Новости. Криминал
12:54, 31 Октября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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На бизнесменов из Новгородской области, откуда карельские предприятия получали лесоматериалы, заведены уголовные дела.

По сообщению управления Россельхознадзора по Карелии, по результатам изучения информации о выданных карантинных сертификатах, размещенной в Федеральной государственной информационной системе "Аргус-Фито", ведомством были получены данные о ввозе на территорию Карелии лесоматериалов по поддельным документам.  Лес был направлен карельским предприятиям организацией из Новгородской области. На сегодняшний день установлено 26 случаев ввоза лесоматериалов общим объемом 1300 куб. м.

Информация о выявлении документов с признаками подделки была передана Управлением Россельхознадзора в правоохранительные органы. Новгородским линейным отделом МВД России на транспорте возбуждено 8 уголовных дел.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что жители Карелии отказываются от земельных участков после проверок Россельхознадзора.

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